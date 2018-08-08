Председатель Верховного суда об уголовном деле, возбужденном на судей: «Ко мне еще не поступил официальный документ»

Токбаева на пресс-конференции 3 июля заявляла, что не может точно сказать, на кого возбуждено уголовное дело.
Сегодня, 7 августа на пресс-конференции председатель Верховного суда Айнаш Токбаева сказала: «Ко мне еще не поступил официальный документ об уголовном деле, возбужденном на 3-х судей. Недавно я говорила об этих судьях, придерживаюсь того же мнения».
Токбаева на пресс-конференции 3 июля заявляла, что не может точно сказать, на кого возбуждено уголовное дело.
Напомним, 2 июля Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по незаконному аресту незрячего акына Темирлана Ормукова на трех судей Верховного суда, ответственных сотрудников аппарата Верховного суда и СИЗО №1 Бишкека.
Источник: SUPER.KG, gezitter. org
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