Отунбаева: «Миграцией нужно управлять, правильно воспользоваться»

В городе Чолпон-Ате Иссык-Кульской области проходит форум «Мекендештер» [Соотечественники]. Выступая, бывший президент Роза Отунбаева заявила, что миграцией нужно управлять, правильно воспользоваться.
В городе Чолпон-Ате Иссык-Кульской области проходит форум «Мекендештер» [Соотечественники]. Выступая, бывший президент Роза Отунбаева заявила, что миграцией нужно управлять, правильно воспользоваться.
- На форум прибыли более 150 соотечественников из 27 стран. Соотечественники разбросаны по миру, это не трагедия, а реалии. Они изучают технологии, демократию, прогресс. Миграция – это поток, который не остановить. Разве что миграцией нужно правильно управлять и воспользоваться ей, - сказала Роза Отунбаева.
Форум «Мекендештер», проходящий раз в два года, организован уже в четвертый раз. В этом году в нем участвует и президент Сооронбай Жээнбеков.
Во время форума будет дискуссия, диалог о вкладе в Кыргызстан соотечественников, живших за границей.
Форум «Мекендештер» стал традиционным для общественного фонда «Инициативы Розы Отунбаевой» и призван собрать кыргызстанцев, которые живут и работают в различных странах. В 2012 и в 2014 гг. форум проходил в Бишкеке. А в 2016 году форум состоялся в Оше.
Источник: Азаттык уналгысы, gezitter. org
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