Посольство: Массовую драку в Москве устроили кыргызстанцы из бойцовских клубов 

В посольстве КР в РФ рассказали подробности массовой драки между выходцами из Кыргызстана, произошедшей 4 августа возле станции метро "Добрынинская" Москвы.
В посольстве КР в РФ рассказали подробности массовой драки между выходцами из Кыргызстана, произошедшей 4 августа возле станции метро "Добрынинская" Москвы.
Ранее СМИ сообщали, что в массовой драке участвовали таксисты из Кыргызстана.
5 августа отдел МВД РФ по району Замоскворечье г. Москвы подтвердил, что инцидент зарегистрирован в Книге учета сообщений преступлений, по нему проводится проверка.
По предварительной информации, в драке участвовали спортсмены некоторых бойцовских клубов г. Москвы.
6 августа сотрудники посольства и представительства МВД КР в РФ провели разъяснительную беседу с тренерами указанных клубов на предмет проведения профилактических мер по недопущению нарушений общественного порядка и неукоснительному соблюдению законодательства страны пребывания со стороны спортсменов, в особенности среди лиц, регулярно бывающих возле станции метро "Добрынинская".
6-7 августа сотрудники посольства КР в РФ встретились с руководством соответствующих правоохранительных органов Российской Федерации. Заявлений участников инцидента и информации о получивших травмы в результате инцидента из медицинских учреждений Москвы не поступало.
Правоохранительные органы разыскивают причастных к беспорядкам возле станции метро "Добрынинская", а также устанавливают причины драки.
"Данный инцидент получил широкую негативную огласку среди общественности, что вызывает крайнюю озабоченность не только посольства, но и всех соотечественников, в том числе в Кыргызстане. Подобные факты создают негативное впечатление о народе в целом", - отметили в посольстве.
Указывается, что участились случаи обращений граждан с жалобами на непристойное поведение молодых людей в районе станции метро "Добрынинская", а также прилегающих к ней улиц Большая Ордынка, Житная, Люсиновская и Большая Серпуховская.
"Увеличение числа жалоб будет иметь необратимые последствия для всех граждан, совершающих правонарушения. Посольство убедительно призывает кыргызстанцев соблюдать законы и правила страны пребывания, а также этические нормы поведения в общественных местах", - говорится в сообщении.
URL: https://kaktus.media/378217
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!