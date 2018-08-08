Посольство: Массовую драку в Москве устроили кыргызстанцы из бойцовских клубов

В посольстве КР в РФ рассказали подробности массовой драки между выходцами из Кыргызстана, произошедшей 4 августа возле станции метро "Добрынинская" Москвы.

В посольстве КР в РФ рассказали подробности массовой драки между выходцами из Кыргызстана, произошедшей 4 августа возле станции метро "Добрынинская" Москвы.

Ранее СМИ сообщали, что в массовой драке участвовали таксисты из Кыргызстана.

5 августа отдел МВД РФ по району Замоскворечье г. Москвы подтвердил, что инцидент зарегистрирован в Книге учета сообщений преступлений, по нему проводится проверка.

По предварительной информации, в драке участвовали спортсмены некоторых бойцовских клубов г. Москвы.

6 августа сотрудники посольства и представительства МВД КР в РФ провели разъяснительную беседу с тренерами указанных клубов на предмет проведения профилактических мер по недопущению нарушений общественного порядка и неукоснительному соблюдению законодательства страны пребывания со стороны спортсменов, в особенности среди лиц, регулярно бывающих возле станции метро "Добрынинская".

6-7 августа сотрудники посольства КР в РФ встретились с руководством соответствующих правоохранительных органов Российской Федерации. Заявлений участников инцидента и информации о получивших травмы в результате инцидента из медицинских учреждений Москвы не поступало.

Правоохранительные органы разыскивают причастных к беспорядкам возле станции метро "Добрынинская", а также устанавливают причины драки.

"Данный инцидент получил широкую негативную огласку среди общественности, что вызывает крайнюю озабоченность не только посольства, но и всех соотечественников, в том числе в Кыргызстане. Подобные факты создают негативное впечатление о народе в целом", - отметили в посольстве.

Указывается, что участились случаи обращений граждан с жалобами на непристойное поведение молодых людей в районе станции метро "Добрынинская", а также прилегающих к ней улиц Большая Ордынка, Житная, Люсиновская и Большая Серпуховская.

"Увеличение числа жалоб будет иметь необратимые последствия для всех граждан, совершающих правонарушения. Посольство убедительно призывает кыргызстанцев соблюдать законы и правила страны пребывания, а также этические нормы поведения в общественных местах", - говорится в сообщении.





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