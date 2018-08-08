"Бишкек как регион". Первые слова Суракматова о городе на посту мэра

"Свою программу мы планируем представить к октябрю, я знаком с нынешней программой, принятой в октябре 2017 года, надо посмотреть ее эффективность", - заявил журналистам новоизбранный мэр Бишкека Азиз Суракматов.
"Свою программу мы планируем представить к октябрю, я знаком с нынешней программой, принятой в октябре 2017 года, надо посмотреть ее эффективность", - заявил журналистам новоизбранный мэр Бишкека Азиз Суракматов.
По его словам, в первую очередь он намерен познакомиться с доходами бюджета, а также уделить внимание социуму.
"Мы намерены в августе решить вопрос с пробками, чтобы в сентябре их уже не было. Что касается транспорта, то в планах ввести карточную систему", - сказал он.
Суракматов отметил, что он направил письмо в ЦИК, чтобы урегулировать вопрос о конфликте интересов из-за его семейного строительного бизнеса.
"Я в фирме "Елизвета" сейчас почти не работаю", - добавил он.
Напомним, 8 августа прошли выборы мэра Бишкека, на которых единственный кандидат Азиз Суракматов набрал 43 голоса из 44. Один депутат был против.
Обращаясь к депутатам, Суракматов сказал: "Позвольте поблагодарить вас за поддержку. Я понимаю всю ответственность. Мы сделаем все с городским кенешем, чтобы город стал лучше и чище. Все начинания, которые есть, продолжим и улучшим. Как сказал президент, 2018 год - Год развития регионов. И Бишкек, как регион, должен самостоятельно развиваться. Увеличивать доходы в бюджет, вопросы транспорта, озеленения и экологии мы должны развивать. Я еще раз благодарю".
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