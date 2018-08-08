В Бишкекской ТИК отклонили просьбу аннулировать регистрацию Азиза Суракматова

Отказа в регистрации добивались правозащитники. По их мнению, его выдвижение противоречит закону о конфликте интересов
Бишкекская ТИК отказала в удовлетворении заявления правозащитников с просьбой отменить регистрацию кандидата в мэры Бишкека Азиза Суракматова. Об этом сообщают в пресс-службе Центризбиркома.
Жалобу правозащитников Каличи Умуралиевой, Светланы Антроповой и Рината Биккулова рассмотрели на заседании накануне.
В своем письме они просят не регистрировать Суракматова, ссылаясь на Закон «О конфликте интересов». Основанием для этого послужила информация о незаконном строительстве многоэтажного дома недалеко от кинотеатра «Россия» фирмой, принадлежащей семье кандидата на пост градоначальника.
По мнению активистов, нужно направить в Бишкекский городской кенеш сообщение о необходимости выдвижения другого кандидата.
«Решением БТИК принято решение отказать в удовлетворении жалобы (о нерегистрации кандидата), - говорится в сообщении ЦИК. - Также Бишкекская ТИК рекомендует БГК принять необходимые меры по управлению возможным конфликтом интересов в случае его наличия в соответствии с Законом «О конфликте интересов» при избрании и дальнейшем вступлении в должность мэра города Бишкек».
При этом в Бишкекскую ТИК поступило обращение кандидата Азиза Суракматова к жителям горожанам. Он отмечает, что направил копии в БГК и ЦИК КР.
Информационный отдел аппарата ЦИК КР
Вести
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!