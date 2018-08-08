В правительство поступило решение о восстановлении Матраимова в должности

6 августа в правительство поступил полный текст решения Первомайского районного суда по делу бывшего заместителя председателя Таможенной службы Райымбека Матраимова.
6 августа в правительство поступил полный текст решения Первомайского районного суда по делу бывшего заместителя председателя Таможенной службы Райымбека Матраимова. В нем говорится о незаконности снятия с должности Матраимова и о восстановлении его в должности. Такое известие сообщила пресс-служба правительства.
«Юристы получили документ, готовятся обжаловать решение суда. Сегодня-завтра направят на рассмотрение главы правительства»,- сказано в сообщении.
Напомним, 25 июля Первомайский районный суд удовлетворил написанное исковое заявление Матраимова к экс-премьер-министру Сапару Исакову. Такое решение вынес районный судья Алмаз Калыбаев. Ну а Матраимов 23 ноября был снят с должности решением Исакова.
Источник: Марал радиосу, gezitter. org
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