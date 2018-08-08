Айнаш Токбаева говорит: «Манасбеком Арабаевым не давались указания по судебным решениям»

7 августа на пресс-конференции председатель Верховного суда Айнаш Токбаева сказала: «Манасбеком Арабаевым не давались указания по судебным решениям».
7 августа на пресс-конференции председатель Верховного суда Айнаш Токбаева сказала: «Манасбеком Арабаевым не давались указания по судебным решениям».
Она сообщила: «Во время моей личной деятельности Арабаевым не говорилось ничего подобного «вынеси такое решение».
Кроме того Токбаева остановилась также на вопросе бывшей судьи Гульчехры Оморовой.
«Ну, если сказать об открытом письме Гульчехры Оморовой, то Оморова была освобождена от должности приказом президента. Как сказано в ее открытом письме, если вправду с какой-то стороны давалось указание и выносилось решение, так она никого не должна была слушать. Послушалась, неправильно сделала»,- говорит Токбаева.
Дополним, Манасбек Арабаев занимал должность руководителя отдела судебной реформы и законности президентского аппарата с февраля 2015 года до 15 мая 2018 года. Он был снят с должности с аргументом «вышел из доверия политического руководства». До этого в адрес Арабаева высказывалась критика «сидя в Белом доме, курирует судей».
Источник: SUPER.KG, gezitter. org
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