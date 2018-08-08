Азиз Суракматов: «Планирую закупить 800 автобусов, 400 троллейбусов»

Фракции «Онугуу-Прогресс» и СДПК в Бишкекском городском кенеше 3 августа встретились с кандидатом на должность мэра Азизом Суракматовым, ознакомились с его программой.
Фракции «Онугуу-Прогресс» и СДПК в Бишкекском городском кенеше 3 августа встретились с кандидатом на должность мэра Азизом Суракматовым, ознакомились с его программой.
Как сообщила пресс-служба мэрии, Суракматов обозначил приоритетные направления из своей программы – прокладка новых дорог и реконструкция старых, приобретение 700-800 автобусов, 350-400 троллейбусов, забота об экологии, посадка деревьев, освещение улиц, увеличение доходной части городского бюджета, поиск новых источников дохода.
Ранее с кандидатом встречались фракции «Республика – Ата Журт», «Кыргызстан» и «Мекеним Кыргызстан».
Срок подачи заявлений от кандидатов в мэры города Бишкека истек 31 июля и единственным кандидатом оказался Азиз Суракматов.
Его кандидатуру выдвинула коалиция большинства Бишкекского городского кенеша. Не входящая в коалицию фракция «Республика – Ата Журт» сообщила, что своего кандидата она выдвигать не будет.
В тот же день комиссия, сформированная с целью выявления степени знания государственного языка Азизом Суракматовым вынесла заключение: «Кыргызский язык знает». Выборы мэра города Бишкека назначены на 8 августа.
Источник: Азаттык уналгысы, gezitter. org
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