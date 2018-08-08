Растут показатели опасных заболеваний

Среди подростков увеличились показатели заболеваний глаз. Потому что в школах нет достаточного освещения, экономят на коммунальных услугах. Растут показатели заболеваний поясницы,так как парты изготовлены не под школьников.





Среди подростков увеличились показатели заболеваний глаз. Потому что в школах нет достаточного освещения, экономят на коммунальных услугах. Растут показатели заболеваний поясницы,так как парты изготовлены не под школьников.

Об этом сообщил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев. Хотя сокращаются показатели заболевания туберкулезом, пугает то, что он приобретает устойчивую к препаратам форму. Кыргызстан входит в число 18 стран, где туберкулез устойчив к лекарствам. Кроме того, наша страна входит в число 10 стран, где растут показатели заболевания ВИЧ. С 2010 года число зарегистрированных с этой болезнью людей выросло вдвое. По официальным данным по республика насчитывается 7666 носителей этой болезни.

Источник: газета «Кыргыз Туусу» №60 от 07.08.2018 / стр. 3, gezitter. org