Жээнбеков пожелал спортсменам-участникам Азиатских игр вернуться на Родину чемпионами

Бишкек, "Саясат. kg". Глава государства выразил радость от встречи с самыми лучшими спортсменами страны, которые направляются, чтобы отстоять честь Кыргызстана на XVIII Азиатских играх в Республике Индонезия.

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 7 августа встретился со спортивной делегацией Кыргызской Республики по случаю ее участия на будущих XVIII Азиатских играх в Республике Индонезия.

Глава государства выразил радость от встречи с самыми лучшими спортсменами страны, которые направляются, чтобы отстоять честь Кыргызстана на XVIII Азиатских играх в Республике Индонезия.

«Только лучшие из лучших могут быть достойны участия крупного спортивного состязания. Это очень большое достижение — получить путевку среди миллионов спортсменов на азиатском континенте. Вы достигли этого своим неустанным трудом и упорством. Надеемся и верим, что вы завоюете чемпионский титул и высоко поднимете знамя кыргызского государства, и ваша победа будет большой победой для всего народа Кыргызстана», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Президент отметил, что считает участников будущих Азиатских игр самыми мужественными, достойными, патриотичными, отважными сыновьями и дочерьми страны.

«Как и все кыргызстанцы, я горжусь вами, вашими спортивными достижениями. Я ваш болельщик, желаю, чтобы каждый из вас вернулся на Родину чемпионом, с заслуженной медалью. Бороться без устали и побеждать, в первую очередь связано с духом и волей спортсмена. У каждого из вас есть сила и дух нашего Манаса великодушного. Я в вас верю», — подчеркнул Глава государства.

«Покажите достойное соперничество. Пусть каждый ваш выход останется в памяти болельщиков всего мира. Пусть ваше мастерство покажут по всему миру, мы с радостью и волнением будем смотреть каждый ваш поединок», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Он поблагодарил тренеров и наставников, которые приложили много усилий, чтобы воспитать своих подопечных, достойных участия спортивного состязания международного уровня.

«Мы готовы по достоинству оценить труд каждого из вас. Я держу в руках флаг Кыргызстана, от которого исходит дух нашей Родины, нашего народа и дух родной земли. Держите высоко знамя Кыргызстана — наследие наших предков», — подчеркнул Президент Сооронбай Жээнбеков и вручил государственный флаг капитану национальных сборных команд спортивной делегации Кыргызской Республики Каныбеку Жолчубекову.

Каныбек Жолчубеков от имени спортсменов подарил Главе государства символический подарок — футболку национальной сборной.

В завершение церемонии проводов спортсменов Кыргызстана на XVIII Азиатские игры состоялось фотографирование на память.