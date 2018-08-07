Флаг Кыргызстана на Азиатских играх вынесет Онолбек Каныбек уулу

На XVIII Азиатских играх в Индонезии Кыргызстан представят 150 спортсменов.



На XVIII Азиатских играх в Индонезии Кыргызстан представят 150 спортсменов. 7 августа президент Сооронбай Жээнбеков встретился со спортсменами и передал флаг страны борцу и капитану национальной сборной Каныбеку Жолчубекову.

На встрече стало известно, что на церемонии открытия Игр флаг Кыргызстана вынесет волейболист Онолбек Каныбек уулу.

На оплату тренировок, питания, медицинского обслуживания спортсменов и их поездки в страны, где проводятся соревнования, из государственного бюджета было выделено более 20 миллионов сомов.

На Азиатских играх кыргызские атлеты будут соревноваться в 21 виде спорта. Национальная сборная по волейболу участвует в первый раз. Среди участников есть футболисты.

В этом году на Азиатские игры также поедут известные борцы Акжол Махмудов, Айсулуу Тыныбекова и велосипедист Евгений Ваккер.



Азаттык