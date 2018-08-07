В Бишкеке в ближайшие дни ожидается до 38 градусов жары

В Бишкеке 8, 9 августа температура воздуха прогреется до 35…37 градусов, а 10 августа – до 36…38 градусов. Об этом сообщает Кыргызгидромет.
В Бишкеке 8, 9 августа температура воздуха прогреется до 35…37 градусов, а 10 августа – до 36…38 градусов. Об этом сообщает Кыргызгидромет.
В эти же дни в Ошской, Чуйской, Джалал-Абадской и Баткенской областях температура достигнет 37 градусов, в Таласе 35 градусов, в Нарыне 33 градуса. На Иссык-Куле ожидается 25…30 градусов тепла.
Кыргызгидромет сообщает, что такая температура находится в пределах нормы для августа.
Погода считается аномально жаркой, если температура воздуха превысит 40 градусов.
Азаттык
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