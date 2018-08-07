Генпрокуратура подтвердила поступление заявления от Сапара Исакова

В Генеральную прокуратуру поступило заявление от бывшего премьер-министра Сапара Исакова о том, что он подвергся шантажу на следствии.
В Генеральную прокуратуру поступило заявление от бывшего премьер-министра Сапара Исакова о том, что он подвергся шантажу на следствии. Обращение будет рассмотрено в общем порядке. Об этом «Азаттыку» сообщили в пресс-службе ведомства.
6 августа представитель СДПК Кундуз Жолдубаева сообщила о подаче Исаковым заявления в надзорный орган. По ее словам, бывший премьер-министр попросил проверить факт угроз со стороны сотрудников Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).
«Несколько недель назад сотрудник ГКНБ по имени Илим заявил Исакову, что «если не откажешься от услуг адвоката Нурбека Токтакунова, то мы возбудим против тебя еще одно дело». Об этом факте он тогда же заявил общественности через адвоката. Самое интересное, что все это происходило без участия адвоката. Но, по закону, никакие следственные мероприятия не могут проводиться в отсутствие адвоката. Исаков попросил проверить данный факт и обратился в Генеральную прокуратуру», - сказала она.
Азаттык
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