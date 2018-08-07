Сотовые операторы России отменяют плату за входящие звонки по стране

Сотовые операторы "Вымпелком" ("Билайн"), "Мегафон" и МТС отменят плату за входящие звонки в российском роуминге.​

Сотовые операторы "Вымпелком" ("Билайн"), "Мегафон" и МТС отменят плату за входящие звонки в российском роуминге.​

Для абонентов "Билайн" все входящие звонки за пределами региона подключения станут бесплатными с 20 августа. Абоненты "Мегафона" смогут путешествовать по стране без дополнительных затрат на входящие звонки с любых номеров к середине сентября. В МТС точной даты не называют, отмечая лишь, что все технические работы уже завершены, и роуминг отменят "в ближайшее время".

Решение принималось под давлением Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В июле 2017 года ведомство объявило, что внутрироссийский роуминг должен быть отменен, так как операторы необоснованно взимают за него плату с абонентов. ФАС потребовала устранить разницу в тарифах до 15 декабря 2017 года. В марте 2018 года антимонопольная служба завела дело сначала на МТС и "Мегафон", а затем на "Вымпелком", посчитав, что они не выполняют требования закона "О защите конкуренции". Позже срок отмены российского роуминга был продлен до 31 августа 2018 года.​

В Евросоюзе плата за роуминг отменена с июня 2017 года после двух лет переговоров.

Азаттык