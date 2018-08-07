В законах о выборах хотят учесть интересы людей с инвалидностью

Стимулировать политические партии и кандидатов, а также адаптировать агитационные материалы за счет десятой части размера избирательного залога предлагает депутат Дастан Бекешев.
Стимулировать политические партии и кандидатов, а также адаптировать агитационные материалы за счет десятой части размера избирательного залога предлагает депутат Дастан Бекешев. Соответствующий законопроект он вынес на общественное обсуждение.
В справке-обосновании отмечено, что в 2017 году ЦИК утвердил положение, которое обеспечивает реализацию избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья. Документ содержит как обязательные нормы, так и рекомендации.
«Кандидатам, участвующим в выборах, рекомендуется изготавливать агитационные материалы с учетом потребностей таких избирателей, а именно: для слепых — материалы в аудиоформате или со шрифтом Брайля; для слабовидящих — с увеличенным шрифтом; для глухих сопровождать видеоролики субтитрами или жестовым языком», — отмечено в документе.
Депутат считает, что после внесения изменений у политиков появится стимул для изготовления подобных материалов.
«В случае, если политическая партия пожелает, она сможет израсходовать на эти цели десятую часть избирательного залога, то есть 500 и более тысяч сомов, а если на выборы идет кандидат в президенты — то 100 и более тысяч сомов», — отмечается в документе.
В Кыргызстане насчитывается более 179 тысяч человек с инвалидностью, при этом правом голоса из них обладают примерно 140 тысяч.
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