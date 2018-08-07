МАК отказался расследовать причины крушения военного вертолета в Кыргызстане

Межгосударственный авиационный комитет отказался расследовать причины крушения вертолета Ми-8 МТВ в горах Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.
Межгосударственный авиационный комитет отказался расследовать причины крушения вертолета Ми-8 МТВ в горах Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.
Ранее Военная прокуратура направила запрос в МАК с просьбой помочь в расследовании аварии. Однако ведомству пришел отрицательный ответ.
Начальник управления информационного обеспечения Генерального штаба Гульзат Джарашева недоступна для комментариев.
Напомним, 9 июля борт выполнял поисковую операцию и исчез с радаров. По версии Генштаба, воздушное судно потерпело аварию при проведении спасательной операции на площадке Южный Энильчек из-за сильного бокового ветра. В результате крушения пострадали шесть человек — трое военнослужащих и трое туристов. Вертолет не подлежит восстановлению. Воздушное судно так и осталось в горах. Эвакуировать его не могут.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/92866/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!