В Оше сотрудники Госрегистра незаконно выдали справки об отсутствии жилья

В городе Ош сотрудники Департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество незаконно выдали справки об отсутствии жилья на территории Кыргызстана.



В городе Ош сотрудники Департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество незаконно выдали справки об отсутствии жилья на территории Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

По факту возбудили уголовное дело по статьям «Служебный подлог» и «Использование подложного документа» УК КР.

«Проверка выяснила, что должностные лица с сентября по ноябрь 2017 года вносили в официальные документы заведомо ложные сведения и выдали гражданам подложные справки об отсутствии на территории Кыргызстана недвижимости. Позже эти граждане получили пять муниципальных жилых помещений на безвозмездной основе. Уголовное дело передали в следственный орган для дальнейшего расследования», — отметили в Генпрокуратуре.



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