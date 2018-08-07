Кыргызские кланы: «У совестливой власти нет родни?»

Для пережившего две революции Кыргызстана родство – один из щепетильных вопросов. Представляется, что опыт после экс-президентов Акаева и Бакиева сильно внушил народу суть поговорки «у любящей родню власти нет совести, у совестливой власти нет родни».





Для пережившего две революции Кыргызстана родство – один из щепетильных вопросов. Представляется, что опыт после экс-президентов Акаева и Бакиева сильно внушил народу суть поговорки «у любящей родню власти нет совести, у совестливой власти нет родни».

В то же время политические аналитики говорят, что пришедшие во власть силы все равно не могут не превратиться в клан. Насколько это касается политических сил, сидящих на верхушке сегодняшней власти?

«Клан (политический клан)- устойчивое, неформальное патриархально-семейное (по кровному родству или родовому происхождению), или земляческое, региональное, сочетающее характеры сегодняшних политических организаций - объединение в политической элите, ведущее борьбу за государственную власть, или для сохранения ранее имевшейся в руках власти. (Кыргыз педагогикасы: Энциклопедиялык окуу куралы, Бишкек, 2004, 340 бет).

«У любящей родню власти нет совести»

Можем сказать, что критику по родственным вопросам в адрес Сооронбая Жээнбекова высказал сам Атамбаев, готовивший его на президентство. Сразу после окончания выборов экс-президент открыто сказал, что поставил перед преемником вопрос, чтоб его младший брат отказался от депутатского мандата.

«Я уважаю Асылбека Шариповича. Он поработал на партию, но видел и добро от партии. Трижды был депутатом: в 2007, 2010 и 2015 году. Дважды был спикером. Теперь, понравится или нет, моя мысль такова: рано или поздно навредит президенту, что его близкий родственник депутат. Я же знаю менталитет кыргызов. Всегда найдутся какие-то люди, поворачивающие в другую сторону. Я это видел и в акаевское, и в бакиевское время»,- сказал экс-президент в марте нынешнего года на курултае по избранию председателя СДПК. На курултай не был приглашен Асылбек Жээнбеков.

Такое требование появилось неспроста, так как в политической среде говорится, что Сооронбай Жээнбеков изначально, еще до выборов больше опирался на своих родственников, чем на официальный штаб СДПК.

Член Временного правительства, бывший генеральный прокурор Азимбек Бекназаров, давая интервью Би-Би-Си о сегодняшних кланах в Кыргызстане, говорил следующее:

- «Клан есть. Кто придет во власть – клан. И сегодня то же самое, есть клан и у Жээнбекова. Наши приходящие во власть предпочитают работать, обязательно опираясь на свой клан как на команду, чем работать, опираясь на ветви государственной власти. И на выборах так работают. Дело в том, что не идут на выборы с идеей. На выборы выходят как компания, фирма. На такой основе, где выходят как фирма, обязательно появляется клан после прихода во власть».

Жээнбековы еще до становления из них своего президента занимали важные государственные должности. Известно, семья Жээнбековых с каракульжинскими корнями входит в ряд авторитетных, влиятельных сил на юге.

Жээнбековы: кто где?

Жээнбековых шестеро братьев, три сестры. Самый старший Канторо Токтомамбетов умер в прошлом году. Доктора экономических наук, академика, профессора Канторо Токтомамбетова называли далеким от политики человеком. Самый младший ныне покойный Искендер Жээнбеков некогда работал в прокуратуре Ошской области. Известно, что Жыргалбек Жээнбеков живет с родителями на малой родине.

Жусупбек Шарипов в свое время был губернатором, а затем послом. Работал послом Кыргызстана в Кувейте, Марокко, Иордании и Бахрейне. В ноябре прошлого года Шарипов назначен послом Кыргызстана в Украине.

Асылбек Жээнбеков руководил Жогорку Кенешем. Помнится, перед выдвижением старшего брата Сооронбая Жээнбекова кандидатом в президенты он добровольно ушел со своей спикерской должности в Жогорку Кенеше.

Велика уверенность, что у них двоих имеется и сила, и возможности для закулисного влияния на важные политические решения.

«При упоминании о клане мы обычно говорим о семейных кланах. У нас есть члены семьи, братья, имеющие свое место в политике, бизнесе, ставшие известными, узнаваемыми в обществе. К их ряду можем отнести семью Жээнбековых. В настоящее время три человека той семьи сидят на должностях государственного уровня.

Но мы не можем назвать их кланом, они ведь семья. Получается же только одна семья. Кто близок, кто далек к ним? Появляются вопросы: Кого мы еще должны присоединить, чтоб назвать жээнбековским кланом?»,- говорит политический аналитик Эмильбек Жороев.

Кто друзья Жээнбековых?

Силы во власти сразу после близких родственников опираются на друзей-товарищей. Сейчас говорится, что президент никого не подпускает к себе, и не имеет близкого советника в серьезных кадровых вопросах.

Тем не менее, Kyrgyztoday написал о выдвижении кандидатуры Азиза Суракматова в мэры Бишкека при вмешательстве Курмантая Абдиева. А этот человек, говорят, близок к среде Жээнбековых.

При назначении генерального прокурора были сказаны слова также о свате Сооронбая Жээнбекова депутате парламента Алиярбеке Абжалиеве. Распространились разговоры о близких дружеских отношениях генерального прокурора Откурбека Жамшитова с Абжалиевым, но сам Абжалиев опроверг их через СМИ.

25 июля Первомайский районный суд Бишкека вынес решение, позволяющее Райымбеку Матраимову вернуться на прежнюю должность заместителя председателя Государственной таможенной службы. После этого предполагают, что Жээнбековы нашли общий язык еще с одним влиятельным кланом на юге – кланом Матраимовых.

Противники Жээнбекова в социальных сетях высказали критику, мол, в кадровом вопросе имеет место землячество, и начали возбуждать вопрос севера-юга.

Но такую точку зрения нельзя называть обоснованной,- говорит Эмильбек Жороев.

«В Кыргызстане сейчас заметно оценивание критериев различных смешанных взглядов. Будет неправильно называть это исключительно землячеством. Ведь здесь говорить, что распоряжаются сплошь каракульжинцы или ошане, неверно эмпирически и фактически. Также неправильно говорить, что занимают люди, только работавшие с Сооронбаем Жээнбековым. Думаю, приведет к ошибке постулат, что отбор идет в соответствии только с одним критерием - землячество, родовое происхождение, партнерство.

Переходный период – нестабильность

Известно, в настоящее время снимаются с должностей, привлекаются к различной уголовной ответственности люди, добравшиеся во время экс-президента Алмазбека Атамбаева до вершины власти.

В свою очередь новый президент действует по укреплению своей власти.

«… и вообще, после прихода во власть положение нового клана долго остается нестабильным. А сила старого клана не заканчивается только из-за лишения высшей государственной должности. Чтоб занять прочное место в среде правящей элиты новая клановая группа должна или вытеснить, или подчинить себе представителей старого клана в среднем звене правящего аппарата.

Вести работу с множеством клиентов старого клана крайне сложное дело, и оно также требует дополнительного времени и материальных ресурсов. Вот почему изменение или смена кланов правящей элиты сопровождается большими движениями в обществе, будоражащими общественность переменами». (Кыргыз педагогикасы: Энциклопедиялык окуу куралы, Бишкек, 2004, 340 бет).

Также странно, что до сегодняшнего дня еще не назначен руководитель президентского аппарата. Появляется вопрос о причине этого: Не находится не только достойный человек но, прежде всего, человек, которому твердо верит сам президент?

Источник: BBC. Кыргыз кызматы, gezitter.org