Жыргалбек Турускулов, считающий что только он достоин счастливой жизни

Огорчает то, что среди нас ходят эгоисты, жадные люди, интриганы. Очевидно, что такие разлагают общество и толкают в яму.



Огорчает то, что среди нас ходят эгоисты, жадные люди, интриганы. Очевидно, что такие разлагают общество и толкают в яму. Например, лидер фракции «Республика – Ата Журт» Жогорку Кенеша Жыргалбек Турускулов вызвал недовольство жумгальцев, которые на прошлой неделе провели пресс-конференцию. Как оказалось, этот молодец, став лидером фракции, начал ставить свои кадры везде, где прибыльно. Он никак не отреагировал на недовольства. Молчание знак согласия? Конечно он согласен, потому что жумгальцы подкрепили свои слова доказательствами. Можно долго перечислять проделки этого господина. В одно время много говорили о том, как он трудоустроил в «Востокэлектро» одноклассника, у которого нет диплома. Это уже говорит о том, что ему на все наплевать, что он на стороне тех людей, которые ему близки. В одно время поклонявшийся Омурбеку Бабанову Турускулов не будет отрицать, что воспользовался отсутствием Бабанова в стране и путем интриг стал лидером фракции. Предательство – худшая привычка. Об этом можно еще немало рассказать и написать в будущем…

Источник: газета «Де-факто» №26 от 03.08.2018 / стр. 3, gezitter.org