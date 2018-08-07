К III Всемирным играм кочевников на джайлоо Кырчын установят более тысячи юрт

К III Всемирным играм кочевников в этногородке Кырчын установят более тысячи юрт. Такую информацию сообщил заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики режиссер Зарылбек Молдобакиров.





К III Всемирным играм кочевников в этногородке Кырчын установят более тысячи юрт. Такую информацию сообщил заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики режиссер Зарылбек Молдобакиров.

С его слов, каждая область страны планирует установить по 11-13 юрт. Кроме того, участвуют заинтересованные в крупномасштабном мероприятии общественные объединения, организации, покажут культурные программы.

«На Всемирных играх кочевников «Ала-Тоо айымдары», «Ак элечек апалар», «Кыргыз жери» и другие общественные объединения установят 18-20 юрт. Помимо этого для театрализованной шоу-программы установят несколько юрт, в общей сложности количество юрт превысит 1 тысячу»,- говорит Молдобакиров.

Далее режиссер дополнил, что в культурной программе III Всемирных игр кочевников проведут интересные конкурсы, организуют соревнования на время «кто быстрее» по образцовой сборке, установке и разборке юрт.

Также желающие установить в этногородке юрты могут обратиться к группе режиссеров-постановщиков. Прием заявлений от добровольцев осуществляется в детской библиотеке имени Касымалы Баялинова в городе Бишкеке.

Источник: SUPER.KG, gezitter.org