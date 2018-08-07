Аида Касымалиева, депутат Жогорку Кенеша: «Работа в Министерстве социального развития полностью затормозилась»

А. Касымалиева: Нам нужна стабильность правительства.



- Аида Камчыбековна, на сегодняшний день пустует должность омбудсмена. Наверное вам известно, кто придет?

- Когда омбудсмен добровольно сложил с себя полномочия, кандидатов на его место стало больше. В сентябре начнутся заседания, мы обязательно рассмотрим вопрос. Я считаю, что это место должен занять человек, который будет отстаивать права народа, хорошо знать свое дело.

- Почему в парламенте не рассматривается вопрос о выдаче паспортов с грубыми ошибками? Ведь это наш основной документ.

- В первую очередь Государственная регистрационная служба должна была уделить внимание языку. К сожалению, этого не происходит. Не секрет, что в паспортах допускают ошибки. Руководство не появляется на парламентских заседаниях, игнорирует. Правительство должно вести работу по этому вопросу. Мы не можем проявлять безразличие.

- Прошло 100 дней с формирования правительства. Некоторые министры из этого правительства до сих пор не справляются с работой…

- Нам нужна стабильность правительства. В то же время было бы хорошо, если бы были реформаторы. Что касается некоторых членов правительства, то против них выступали как депутаты, так и общественность. Например, мы не ошибемся, если скажем, что министр социального развития Таалайгуль Исакунова вовсе не работает, результат ее работы равен нулю. Госпожа министр не разговаривает с двумя заместителями. И два заместителя не разговаривают между собой, сидят у себя в кабинетах. И коллектив разделен. В общем, работа в Министерстве социального развития вовсе стоит. Так какой там будет результат?! К тому же министр Таалайгуль Базаркуловна внесла в закон о пособиях для детей постановления 20-летней давности. Дети, которые живут с бабушкой и дедушкой пенсионного возраста могут получить пособия, но им пособия не положены, если у них есть домашняя скотина. В связи с этим народ теперь будет утаивать наличие скота, чтобы получать пособия. А кто гарантирует, что из-за этого не упадут статистические показатели сельского хозяйства? Я совсем не понимаю, почему глава правительства держит министра, которая вовсе затормозила работу министерства…

Источник: газета «Де-факто» №26 от 03.08.2018 / стр. 4, gezitter.org