Сегодня, 4 августа в Кыргызстане снова начнут разыгрывать тиражную лотерею.
Сегодня, 4 августа в Кыргызстане снова начнут разыгрывать тиражную лотерею. Она называется «Ала-Тоо», будет проводиться только Государственной лотерейной компанией. Цена билетов по 100 сомов, главным призом разыгрывается автомашина «Тойота Кэмри-70». Кроме того разыгрываются также денежные призы и ценные подарки.
Дополним, в прошлом году Жогорку Кенеш принял закон о лотерее. На его основе была создана Государственная лотерейная компания. Указанное предприятие будет содействовать развитию спорта, образования, культуры, науки, искусства. Согласно закону, разыгрывает лотерею только одна государственная компания, физическим сторонам разрешения на это нет.
Источник: Марал радиосу, gezitter.org
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