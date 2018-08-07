В Джеты-Огузе отметили праздник животноводов

На джайлоо Кара-Сай Джеты-Огузского района отметили праздник животноводов. Об этом сообщил региональный корреспондент.





На джайлоо Кара-Сай Джеты-Огузского района отметили праздник животноводов. Об этом сообщил региональный корреспондент.

В рамках мероприятия проведены соревнования по таким национальным играм как по кок-бору, кол курош. Также местными властями вручены ценные подарки передовым чабанам.

По словам акима, ежегодно более 300 чабанов выводят выпасать стада на дальние пастбища. Поскольку эта область благоприятствует содержанию яков, то увеличивается количество людей, содержащих их.

Как отметил инструктор Джеты-Огузского районного отделения физкультуры и спорта Сагынбек Жумаев, победителям спортивных состязаний, организованных в рамках праздника, вручены денежные призы. В следующем году праздник животноводов пройдет в пределах айыльных округов Кызыл-Суу и Саруу.

Источник: Баракелде, gezitter.org