Токтайым Уметалиева: Сегодня выборы мэра г. Бишкек оказались на грани срыва. Выбирать не из кого

Бишкек, "Саясат. kg". Т. Уметалиева: И это не первый случай!

Президенту Кыргызской Республики

Жэнбекову Сооронбаю Шариповичу

Копии: Секретарю Совета обороны Кыргызской Республики

Сагынбаеву Дамиру Казаковичу

Генеральному прокурору Кыргызской Республики

Джамшитову Откурбеку Асилбековичу

Председателю ЦИК КР

Шайылдабековой Нуржан Кармабековне

председателю Бишкекского ТИККР

Маматову Кайрату Адамкалиевичу

ОБРАЩЕНИЯ

Уважаемый Соронбай Шарипович!

Направляю Вам для сведения и принятия конкретных решений по действиям председателя и членов Бишкекского ТИККР, официальный ответ с отказом в регистрации меня в качестве кандидата на пост мэра. г. Бишкек. Также прошу Вас отреагировать на бездействие премьера Кыргызской Республики Абылгазиева М.Д., поставившего под угрозу процесс выборов мэра г. Бишкек.Мною на основании моих конституционных прав было подано заявление о самовыдвижении на участие в выборах мэра г. Бишкек и о регистрации меня в качестве кандидата на пост мэра от 31 июля в 16.45. Мое решение было обусловлено бездействием и коррупционной заинтересованностью премьера Кыргызской Республики Абылгазиева М.Д.

Премьер министр халатно отнесся к ключевому вопросу выборов мэра г. Бишкек, самого крупного бюджет образующего города нашей республики. Выборы подразумевают наличие двух и более кандидатов. Поэтому в закон о «Статусе столицы» внесен пункт, дающий право премьеру на выдвижение своей кандидатуры.

Сегодня выборы мэра г. Бишкек оказались на грани срыва. Так как нет второго кандидата для альтернативы, как основы основ выборного процесса. Выбирать не из кого. Поэтому Абылгазиев М.Д. обязан был наблюдать за этим процессом выдвижения двух и более фигур. Он мог отказаться от своих полномочных прав если было бы два кандидата. При наличии одной кандидатуры он обязан был предложить кандидатуру от себя как премьера, обеспечив тем самым конституционный выборный процесс.

Особо обращаю Ваше внимание на регулярные преступные халатные действия председателя Бишкекского ТИККРМаматова К., одновременно исполняющего обязанности председателя совета директоров АО «Айыл банк».

31июля 2018г. на его имя поступило всего одно моеальтернативное заявление, которое он был, обязан рассмотреть на заседании Бишкекского ТИККР и разъяснить мои права и обязанности. Дать исправить допущенные мною ошибки, дать соответствующий бланк или образец заполнения заявления, что входит в функции оргработы ТИККР.Написать сколько человек заседало, был ли кворум. Хотя бы Бишкекский членТИККР, некий Стамов или Сталиев А.К., принимавший заявление докладывал, или участвовал, или нет.Показать хотя бы видимость работы ТИК на примере моегообращения. Мы за все время не увидели работу Бишкекского ТИККР, как информационную, так и организационную. Он, а не я должен был довести до сведения премьера, руководства ЦИККР и до депутатов городского кенеша об основах выборного процесса, продемонстрировав тем самым свои полномочия и знания законодательства. Именно с учетом таких качеств должны избираться члены избирательных комиссий, Многие просто ненашли где размещен ТИК, об этом вчера сообщили участники круглого стола в «Паркотеле», организованной КаличойОмуралиевой, Я нашла члена ТИККР на территории ЦИК КР в 17:40 вечера. Кое как отыскали молодого человека, который принял мое заявление от 16:45. На мою просьбу почитать правильно, неправильно он не отреагировал и автоматически поставил дату 16:45 согласно заявления от 31 августа 2018г. Так же именно, Бишкекская территориальная комиссия допустила выдачу регистрации граждан поквитанциямпо выборам Президента КР от 15 октября 2018г.

Маматов К. направляет одно единственное письмо адресованное мне на мое письмопринятое ими от 31 гоиюля 2018г.ответ. Цитирую полностью « 31августа 2018года в Бишкекскую территориальную комиссию обратилась гражданка Уметалиева ТоктайымДжумаковна с просьбой зарегистрировать кандидатом на должность мэра г. Бишкек.» Ответ получен 1го августа 2018 с сопроводительным письмом от 31 июля 2018г. Решение принимается самолично председателемМаматовымК. и секретарем ТИККР некой Щербининой О.А.

В своем письме он ссылается на пункт 2 части1, статьи 52 Конституции КР «граждане имеют право избирать и быть избранными в органы государственной властии орган местного самоуправления в порядке,предусмотренном настоящей Конституцией и законами.»

Далее он ссылается «Согласно части2 статьи23 Закона Кыргызской Республики «О статусе столицы» право на выдвижение кандидатуры на должность мэра города Бишкек имеют фракции, коалиции фракцийБишкекского городскогокенеша и премьер –министр Кыргызской Республики».

Конституция Кыргызской республики основной и наивысший закон Кыргызскойреспублики, согласно иерархии законов. Согласно закона «О нормативно правовых актах».Статья 6. Иерархия нормативных правовых актов:

1. По степени юридической силы нормативные правовые акты располагаются в следующей иерархии:

Конституция, закон, вносящий изменения и дополнения в Конституцию;

конституционный закон;

кодекс;

закон;

указ Президента;

постановление Жогорку Кенеша;

постановление Правительства;

акты Национального банка, Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов;

нормативные правовые акты государственных органов, уполномоченных издавать нормативные правовые акты, в соответствии с актами делегирования нормотворческих полномочий;

нормативные правовые акты представительных органов местного самоуправления.

2. Нормативный правовой акт не должен противоречить нормативному правовому акту, имеющему по сравнению с ним более высокую юридическую силу.»

Соответственно Маматов К. нарушил указанные ими нормы Конституции КР, Тем более закон «О статусе столицы» является законом даже не конституционным, а простым законом 4 степени, вступающим в противоречие. В случае такого противоречия принимаются решения по нормам права вышестоящего закона. В данном случае Конституция КР наивысший закон государства.

Председатель ТИККР обязан был изучить заранее, единственный руководящий его действиями закон в силу того, что он противоречит уже новой принятой Конституции КР. С учетом его должностных полномочий обратиться в ЦИККР и до выборов мэра столицы, вместе с руководством ЦИККР также бездействующим внести в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики предложение о внесении изменений и дополнений в закон или в Конституцию КР. Чтобы простой закон четвертой ступени не противоречил Конституции. Как можно доверять такому составуТИК КР, тем более бездействующему председателю, который не проинформировал граждан о предстоящих выборах, не подготовил инструкции по порядку проведению выборов на пост мэра г.Бишкек и достойно не смог один последний день перед окончанием сдачи документов посидеть на рабочем месте, принять единственного заявителя сам, как председатель Бишекского ТИККР. Даже одно единственное письмо мог бы сам прочитать до 24.:00 и позвонить прежде чем подписать и не бежать распространять в прессу о своем самоличном, отказе 31го июля2018г!!!!!! Также непонятно, секретарь подписавшийся вместе с ним некая Щербинина А. является ли членом ТИККР, имеет ли полномочия мы не знаем. И кто ее выдвигал в секретари. На основании чего?.Также нет в решении разьяснения куда в какой срок я могу обжаловать данное решение и на основании какой статьи и какого закона!!!!

И это не первый случай!

Также по вине МаматоваК.и его халатности члены ЦИК КР под председательством ШайылдабековойН. были поставлены под срыв результаты выборов на дополнительных участках на выборах Президента Кыргызской Республики в 2017г.. Так как Шайылдабекова Н. допустила принятие постановление №301« Об утверждении решения Бишкекского ТИК№8/1 от 23 июня 2017г за №8/1 от «Об образовании дополнительных избирательныхучастков на территории г. Бишкек при отсутствии такого решения на доверии к Маматову К.,. Также из-за технической халатностиБишкекского ТИККР вместо избирательных участков былиим приняты решение об утверждении избирательных комиссий без открытия участков,что является уголовным подлогом. Все подтверждено в ходе судебных заседаний и запротоколировано.

Суд принял решение политическое, а вопрос уголовного преступления по подлогу документов остается.

В связи, с чем прошуВас, поручитьсоответствующим правоохранительным и другим органам дать правовую оценку действиям Маматова К.

Также поручить председателям Госфондимущества КР и ЦИККР, рассмотретьвопрос на соответствие его занимаемым должностям.

С уважением и верою, в то, что Вы приняли присягу защищать Конституцию КР . Вы присягнули не только Народу ,но взяли ответственность перед богом защищать конституционные права граждан и бороться с коррупцией, прошу защитить мои конституционные права на право участия в выборах на пост мэра г. Бишкек и дать оценку коррупционным антиконституционным решениямБишкекского ТИК КР.

Токтайым Уметалиева

Экс кандидат на пост КР и Ваш политический оппонент на выборах в 2017г.