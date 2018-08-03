Споры между бизнесом и контролерами будет решать третейский судья

В Кыргызстане предлагают предусмотреть возможность обжалования решений проверяющих органов в Международном третейском суде при Торгово-промышленной палате страны. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.



В Кыргызстане предлагают предусмотреть возможность обжалования решений проверяющих органов в Международном третейском суде при Торгово-промышленной палате страны. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, накануне премьер-министр провел совещание о введении моратория на проверки субъектов предпринимательства. Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что его механизмы надо тщательно проработать и обсудить с представителями бизнес-сообщества.

«Мы должны четко определить ответственность контролирующих государственных органов и предпринимателей. Облегчение условий ведения бизнеса не должно отменять соблюдение требований законодательства по безопасности реализуемой продукции. В случае нарушений этих условий должны применяться жесткие штрафные санкции», — отметил глава правительства.

Министр экономики Олег Панкратов рассказал о встречах с предпринимателями по обсуждению дальнейших шагов для улучшения условий ведения бизнеса в республике. Одним из главных факторов, препятствующих развитию бизнеса, является отсутствие механизмов разрешения споров между предпринимателем и контролирующим государственным органом. В этой связи планируют внедрить возможность обращения в Третейский суд. Для разрешения споров стороны выберут арбитров, которым доверяют.



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