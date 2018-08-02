ИГИЛ в Кыргызстане? Пора ли звать ОДКБ?

Естественно, те процессы интеграции, которые проходят в Центральноазиатском пространстве, не радуют определенную группу лиц, которые стоят за ИГИЛ

(Организация, признанная экстремистской и запрещена на территории КР - ред.). Но стоит знать, что сил и средств у государств ЦА хватит противостоять экстремизму и терроризму. Мнением по поводу национальной безопасности с редакцией VB.KG поделился полковник ГКНБ в отставке, один из создателей спецподразделения "Альфа", эксперт Юрий Погиба.

По его словам, в настоящее время явной прямой террористической угрозы, в том числе для Кыргызстана, нет. Но спецслужбы находятся в постоянной готовности к отражению внешней агрессии.

- Последние годы у нас была передышка – мы вели абсолютно спокойную мирную жизнь. Но заинтересованность определенных сил в раскачивании ситуации именно в Центральной Азии есть. И этот вопрос, несмотря на внешнее затишье, обсуждается, анализируется и не остается без контроля спецслужб. То есть силовые структуры Кыргызстана, Таджикистана, России и Узбекистана к обострению террористической угрозы готовы и теоретически, и технически. Надо четко понимать, что идет жесткое противостояние ИГИЛ. Поэтому драматизировать не стоит, ситуация не настолько критическая, чтобы включать весь комплекс межгосударственных мероприятий по коллективной безопасности. Силы ОДКБ и так присутствуют на нашей территории в определенном количестве, - заявил эксперт.

Однако, отметил Юрий Леонидович, общество не застраховано от единичных терактов. Но в этом направлении также ведется успешная работа.

- Практически все теракты, которые случались за последнее время, проводились не пришлыми людьми, а представителями спящих ячеек. Они нелегально находятся как в Кыргызстане, так и в Таджикистане, Казахстане и Узбекистане. И просто ждут подходящего момента, чтобы активизироваться и провести ту или иную акцию. Но нашим спецслужбам удается вовремя их обезвредить, - подчеркнул Юрий Погиба.

Поводом для беседы с экспертом стало жестокое убийство иностранных туристов на велосипедах в Таджикистане. По данным главы МВД республики, сначала они были сбиты автомобилем, а после преступники добивали их ножами и топорами. Ответственность за происшествие взял на себя ИГИЛ.

Погиба предположил, что в этом есть некая политическая игра.

- Следствие идет, нападение на иностранных туристов однозначно взял на себя ИГИЛ. Хотя в терактах есть много нюансов. Здесь может быть определенная большая игра с целью привлечения к себе внимания. При том катастрофическом положении, в котором находится ИГИЛ в Сирии, Ираке, это вполне объяснимо. В любом случае, необходимо дать правоохранительным службам Таджикистана время на полноценное расследование, - отметил Юрий Леонидович.

То же самое в разговоре с "Вечеркой" отметил бывший вице-премьер-министр КР по безопасности, правопорядку и вопросам границ Токон Мамытов. Он выразил сомнение в том, что нападение на иностранных туристов в Таджикистане - дел рук ИГИЛовцев.

Также напомним, буквально неделю назад на итоговой пресс-конференции председатель ГПС КР Уларбек Шаршеев заявил об усилении постов на границе из-за скопления боевиков ИГИЛ. Тогда глава ведомства подчеркнул, что при возникновении опасности проникновения на нашу территорию Погранслужба незамедлительно направит наряд групп разведчиков по пути вероятного движения бандформирований.

Как ранее писала редакция VB.KG, на границе Афганистана и сопредельных центральноазиатских государств скопилось около 10 тысяч террористов ИГ и "Талибана".

На момент публикации материала стало известно, что ИГ выпустило видео с боевиками, которые якобы и совершили нападение на туристов в Таджикистане.

BBC пишет, что в ролике показаны пять молодых мужчин, сидящих у дерева в гористой местности с флагом ИГ на заднем плане. Один из них говорит, что руководители Таджикистана - "вероотступники", которые "продали свою веру" и отдали страну "неверным".

Источник - Вечерний Бишкек

