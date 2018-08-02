Сестра кандидата в мэры Бишкека нарушила закон?

Принадлежащую женщине микрокредитную компанию закрыли за неисполнение предписаний Нацбанка

Национальный банк КР отозвал свидетельство об учетной регистрации у микрокредитной компании «Финанс Кредит Строй», предположительно принадлежащей сестре кандидата в мэры Бишкека Азиза Суракматова. Информацию об отзыве Vesti.kg подтвердили в Комитете по надзору НБКР.

Как объяснили там, основанием для этого стало нарушение требований законодательства Кыргызстана, а если точнее, неисполнение предписаний Нацбанка. Впрочем, в комитете не стали уточнять, о каких именно нарушениях идет речь.

- Это банковская тайна и мы не можем об этом говорить, - сказала представитель НБКР.

В то же время в комитете по надзору добавили, что обратной силы данное постановление не имеет.

- То есть владелец компании не сможет снова получить свидетельство об учетной регистрации, - отметили там. – Разве что если он откроет новую компанию.

И, наконец, по данным Министерства юстиции, учредителем микрокредитной компании «Финанс Кредит Строй» является Суракматова Гульбара Эмильбековна. СМИ называют ее сестрой кандидата на пост столичного градоначальника Азиза Суракматова.

Напомним, ранее Vesti.kg передавали слова правозащитницы Каличи Умуралиевой о том, что рядом с кинотеатром «Россия» в Бишкеке незаконно возводят многоэтажное здание. По данным активиста, оно принадлежит семье Суракматовых.

Vesti.kg