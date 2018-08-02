«Инвалида II группы с диагнозом «слабоумие» заключили в СИЗО, он нуждается в лечении»

По словам правозащитника, задержанный падал в обморок в изоляторе

Инвалида II группы, обвиняемого в хранении наркотиков, заключили в СИЗО несмотря на то что ему необходима медицинская помощь. Об этом Vesti.kg рассказал правозащитник Камиль Рузиев.

По его словам, 30-летнего Асылбека Ырысбек уулу милиционеры задержали с наркотиками на обочине дороги в селе Ой-Булак Иссык-Кульской области. Мужчина ушел из дома в состоянии болезни.

- 13 июля 2018 года Тюпский районный суд вынес решение о заключении его под стражу сроком на два месяца, - рассказал правозащитник. - Адвокат подал апелляционную жалобу, но Иссык-Кульский областной суд оставил в силе постановление райсуда. Но даже начальник СИЗО-3 Марат Жапаев рассказывал о том, что 17 июля Асылбек упал в обморок в СИЗО, сотрудники вызвали для него карету скорой помощи.

В ходе беседы Камиль Рузиев поведал, что задержанный нуждается в госпитализации в Республиканский центр психического здоровья.

- Мы обратились к депутату Жогорку Кенеша Аиде Исмаиловой, - поделился он. - На основе нашего заявления она вместе с заместителем прокурора Иссык-Кульской области Кубанычбеком Шатеновым посетили СИЗО. После они пообещали ускорить этапирование задержанного в РЦПЗ для проведения судебно-медицинской экспертизы и стационарного лечения. У него варикоз и один глаз не видит.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 246 «Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств либо психотропных веществ без цели сбыта» УК КР.

Vesti.kg