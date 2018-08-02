Кому достанется спорный мандат в горкенеше?

Политсовет «Онугуу-Прогресс» отодвинул следующего по списку кандидата, предложив другого. Тот пожаловался в ЦИК

В Бишкекском городском кенеше разгорелся спор из-за депутатского мандата. После того как за решеткой оказался осужденный вместе с Карганбеком Самаковым представитель «Онугуу - Прогресс» Аликбай Сариев, освободилось одно кресло.

Согласно очередности оно должно было достаться Эдику Досиеву. Однако политсовет партии «Онугуу-Прогресс» принял решение выдать мандат Аллаберди Парпиеву. Бишкекская территориальная избирательная комиссия также приняла решение в пользу кандидата от политсовета партии.

Досиев обратился в ЦИК с жалобой, что подтвердили в пресс-службе Центризбиркома. Vesti.kg обратились к члену ЦИК Кайрату Осмоналиеву с просьбой высказать свое мнение о решении ТИК. Тот объяснил, что политсовет «Онугуу-Прогресс» не нарушил закон.

- Статья 52 закона о местных выборах гласит, что, когда место депутата освобождается, политсовет партии в течение 3 дней имеет право вносить свои коррективы по тому кандидату, который будет утверждаться, - подчеркнул юрист в разговоре с Vesti.kg. - И политсовет партии воспользовался этим правом. Такая практика существует. Только за несколько месяцев то же самое было в других городах Кыргызстана, когда политсовет партии вносил свои коррективы. Закон, конечно, написан в интересах партий, но это все равно закон. Поэтому мнения у нас разделились. Каким бы несправедливым ни был закон, ему нужно все равно подчиниться.

Впрочем, Кайрат Осмоналиев все равно отметил, что не понимает, почему ЦИК превышает свои полномочия.

- Зачем нужно было вытаскивать этот вопрос во второй раз? - поинтересовался он. - Ббыла жалоба в ЦИК на решение Бишкекской ТИК, который принял решение придерживаться 52 статьи. Рабочая группа рассмотрела данное решение и рекомендовала членам ЦИК отменить решение Бишкекской ТИК. В итоге наши голоса разделились 6 на 6. Значит, по логике вещей, решение Бишкекской ТИК остается в силе. Мне в данном случае непонятна позиция главы ЦИК Нуржан Шайлдабековой. Она же юрист и понимает, что нужно придерживаться рамок закона.

По этой причине, отметил эксперт, после дискуссии в Центризбиркоме встал вопрос о том, что в закон нужно внести коррективы, чтобы соблюсти баланс.

- Нужно защитить права кандидатов, но чтобы политсовет партии имел возможность вносить коррективы, - предложил он. - Но пока этого нет и поэтому нужно подчиниться существующему закону. Иначе противная сторона может подать в суд и тогда ЦИК будет выглядеть не совсем компетентным.





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