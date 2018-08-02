Каким образом ГКНБ проводит изъятие коррупционных денег?

По словам экс-замглавы ведомства, чтобы государство могло их использовать, нужно решение суда

Около 129 млн 600 тыс. сомов перевел Госкомитет нацбезопасности на депозитный счет для «коррупционных» средств с момента его открытия Министерством финансов КР. Об этом официально информировали в ГКНБ.

Как происходит изъятие финансовых средств ГКНБ и что означает факт перевода денег на этот спецсчет? На вопросы Vesti.kg ответил экс-заместитель главы ГКНБ, генерал-майор Марат Иманкулов.

По его словам, одним из способов добывания средств является наложение ареста на имущество.

- Допустим, среди арестованного имущества есть товарно-материальные ценности, которые надо срочно реализовать. К примеру, скоропортящаяся продукция, - пояснил генерал-майор. - Тогда ГКНБ совместно с налоговиками либо другими органами создают комиссию для реализации данной продукции. При этом она обязательно должна быть реализована по рыночной цене, а не по той, которая указана в декларации.

Экс-заместитель главы ГКНБ привел пример из собственной практики:

- Когда я еще работал в ГКНБ, то были случаи, когда мы реализовывали эти товары в 3-4 раза дороже, так как в декларациях цена была указана гораздо ниже рыночной, - продолжил Иманкулов. - Эти средства мы переводили на специальный счет. 20 процентов, согласно постановлению правительства, оставалось у нас на счету. Все это шло на материально-техническое обеспечение ведомства и поощрение сотрудников - это было хорошим стимулом для них. Единственное условие - чтобы эти средства прошли через суд. То есть суд сначала должен был вынести решение о конфискации данного имущества.

По этой причине, отметил эксперт, финансовые средства, которые сегодня переводит ГКНБ на депозитный счет Минфина, государство использовать не может.



- Они так отчитываются, что как будто эти средства уже поступили в бюджет, - отметил Марат Муканович. - Но по ним должно быть решение суда о конфискации. Это очень долгий процесс. Вначале должно закончиться следствие, потом суд, обжалование приговора и так далее. И вот когда приговор вступит в законную силу, тогда и можно сказать, что они поступят в госбюджет. А пока судьба этих денег неизвестна. Может быть суд вынесет решение о возвращении этих средств хозяину.



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