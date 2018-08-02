На церемонии открытия и закрытия ВИК продано около трех тысяч билетов

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 1 августа провел очередное совещание по подготовке к проведению Всемирных игр кочевников.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 1 августа провел очередное совещание по подготовке к проведению Всемирных игр кочевников.
Как сообщает пресс-служба, Абылгазиев отметил важность проведения предстоящих игр на самом высоком организационном уровне. «За допущенные недоработки руководители министерств и ведомств будут нести персональную ответственность», - сказал он.
Руководитель секретариата ВИК Нурсултан Аденов сообщил о ситуации по продаже билетов на игры. «На сегодня билеты продаются в трех городах страны: Бишкек, Ош, Чолпон-Ата. Также запущено официальное мобильное приложение, через которое желающие могут приобрести билеты. В настоящее время на церемонию открытия и закрытия III Всемирных игр кочевников продано около трех тысяч билетов», – сообщил он.
В ходе совещания было отмечено, что билеты на III Всемирные игры кочевников будут реализовываться для всех на равных условиях. Таким образом, билеты на игры будут только продаваться, распространение билетов на бесплатной основе для каких-то определенных категорий граждан или чиновников не планируется.
Азаттык
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