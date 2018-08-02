Назначен новый глава Иссык-Кульской области

Акылбек Осмоналиев назначен полномочным представителем правительства в Иссык-Кульской области.
Акылбек Осмоналиев назначен полномочным представителем правительства в Иссык-Кульской области. Указ об этом 1 августа подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, сообщили «Азаттыку» в пресс-службе правительства.
Осмоналиев с декабря 2017 года работал первым заместителем управделами президента и правительства. В бытность премьер-министром Сооронбая Жээнбекова возглавлял аппарат правительства. До этого возглавлял Национальный статистический комитет.
Прежний глава области Узарбек Жылкыбаев назначен полномочным представителем правительства в Ошской области 25 июля.
Ранее президент Сооронбай Жээнбеков сообщал о планах проводить ротацию госслужащих по регионам страны.
Азаттык
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