Назначен новый глава Иссык-Кульской области

Акылбек Осмоналиев назначен полномочным представителем правительства в Иссык-Кульской области.

Акылбек Осмоналиев назначен полномочным представителем правительства в Иссык-Кульской области. Указ об этом 1 августа подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, сообщили «Азаттыку» в пресс-службе правительства.

Осмоналиев с декабря 2017 года работал первым заместителем управделами президента и правительства. В бытность премьер-министром Сооронбая Жээнбекова возглавлял аппарат правительства. До этого возглавлял Национальный статистический комитет.

Прежний глава области Узарбек Жылкыбаев назначен полномочным представителем правительства в Ошской области 25 июля.

Ранее президент Сооронбай Жээнбеков сообщал о планах проводить ротацию госслужащих по регионам страны.

Азаттык