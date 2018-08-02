При аппарате президента Кыргызстана создана экспертная рабочая группа по реформированию системы детских домов и учреждений интернатного типа. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
При аппарате президента Кыргызстана создана экспертная рабочая группа по реформированию системы детских домов и учреждений интернатного типа. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
По ее данным, группа создана в целях реализации государственной политики по продвижению интересов и потребностей детей, защиты прав ребенка на семейное окружение и усиления работ по оптимизации интернатных учреждений, проводимых правительством, а также повышения роли института семьи.
Отмечается, что экспертной рабочей группе поручено изучить ситуацию по оптимизации интернатных учреждений, реализации государственной политики по продвижению интересов и потребностей детей, защиты прав ребенка на семейное окружение, оказанию содействия в создании услуг по поддержке детей и семьи в трудной жизненной ситуации и по результатам внести соответствующие предложения на рассмотрение президента до 1 октября 2018 года.
Азаттык
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