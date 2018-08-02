«Ранее предложенные властью экс-мэры сейчас сидят в заключении по обвинению в коррупции»,- говорит гражданский активист

Еще до избрания мэра мы, гражданское общество, горожане должны донести свой голос, требования»,- сказал сегодня, 1 августа на круглом столе гражданский активист Айбек Мырза.





Еще до избрания мэра мы, гражданское общество, горожане должны донести свой голос, требования»,- сказал сегодня, 1 августа на круглом столе гражданский активист Айбек Мырза.

По его словам, ранее предложенные властью экс-мэры сейчас сидят в заключении по обвинению в коррупции.

«До этого предложенные властью, ставшие мэрами Кубанычбек Кулматов и Албек Ибраимов сейчас обвиняются в коррупции, сидят в заключении. И сейчас мы идем той же дорогой. До выборов мэра города Бишкека мы должны высказать свои требования и выступить перед мэрией»,- сказал он.

В Бишкеке прошел круглый стол под названием «Избрание городского мэра и депутатов городского кенеша. Проблемы и решение». В нем участвовали политики, гражданские активисты и представители неправительственных организаций.

Источник: SUPER.KG, gezitter. org