«Ранее предложенные властью экс-мэры сейчас сидят в заключении по обвинению в коррупции»,- говорит гражданский активист

Еще до избрания мэра мы, гражданское общество, горожане должны донести свой голос, требования»,- сказал сегодня, 1 августа на круглом столе гражданский активист Айбек Мырза.
Еще до избрания мэра мы, гражданское общество, горожане должны донести свой голос, требования»,- сказал сегодня, 1 августа на круглом столе гражданский активист Айбек Мырза.
По его словам, ранее предложенные властью экс-мэры сейчас сидят в заключении по обвинению в коррупции.
«До этого предложенные властью, ставшие мэрами Кубанычбек Кулматов и Албек Ибраимов сейчас обвиняются в коррупции, сидят в заключении. И сейчас мы идем той же дорогой. До выборов мэра города Бишкека мы должны высказать свои требования и выступить перед мэрией»,- сказал он.
В Бишкеке прошел круглый стол под названием «Избрание городского мэра и депутатов городского кенеша. Проблемы и решение». В нем участвовали политики, гражданские активисты и представители неправительственных организаций.
Источник: SUPER.KG, gezitter. org
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