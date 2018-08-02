Иманакунова: «Состояние Текебаева удовлетворительное»

Состояние лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, переведенного из колонии в больницу, удовлетворительное.
Состояние лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, переведенного из колонии в больницу, удовлетворительное. Об этом «Азаттыку» сообщила главврач Национального центра кардиологии имени Мирсаида Миррахимова Жамиля Иманакунова. По ее словам, обследование политика продолжается.
1 августа Государственная служба исполнения наказаний сообщила, что 31 июля Омурбек Текебаев был переведен в Национальный центр кардиологии имени Мирсаида Миррахимова.
Задержанный в феврале прошлого года в связи со скандалом вокруг «Мегакома» Омурбек Текебаев отбывал срок в колонии №47.
Источник: Азаттык уналгысы, gezitter. org
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