Иманакунова: «Состояние Текебаева удовлетворительное»

Состояние лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, переведенного из колонии в больницу, удовлетворительное.



Состояние лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, переведенного из колонии в больницу, удовлетворительное. Об этом «Азаттыку» сообщила главврач Национального центра кардиологии имени Мирсаида Миррахимова Жамиля Иманакунова. По ее словам, обследование политика продолжается.

1 августа Государственная служба исполнения наказаний сообщила, что 31 июля Омурбек Текебаев был переведен в Национальный центр кардиологии имени Мирсаида Миррахимова.

Задержанный в феврале прошлого года в связи со скандалом вокруг «Мегакома» Омурбек Текебаев отбывал срок в колонии №47.

Источник: Азаттык уналгысы, gezitter. org