Посольство: В России расследуют подробности конфликта между кыргызскими и узбекскими гражданами. Погиб один человек

Возник конфликт между работавшими на стройке города Люберцы Московской области кыргызскими и узбекскими гражданами, погиб кыргызский гражданин.
Возник конфликт между работавшими на стройке города Люберцы Московской области кыргызскими и узбекскими гражданами, погиб кыргызский гражданин. Информацию подтвердило кыргызское посольство в России, сообщив сегодня, 1 августа о проводимых следственных мероприятиях.
«По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, погиб кыргызский гражданин А.уулу А. Причиной смерти стало падение с высоты. В настоящий момент Кузьминский районный следственный отдел проводит следственные мероприятия. Как причастные к данному событию задержаны 4 граждан Кыргызстана и 10 граждан Узбекистана, они допрашиваются. По итогам допроса рассмотрят решение о возбуждении уголовного дела. Тело погибшего гражданина планируется отправить на родину 31 июля»,- говорилось в информации.
Напомним, 28 июля в городе Люберцы России представители кыргызской диаспоры сообщили, что работавшие на стройке рабочие поссорились между собой, в результате погиб кыргызский гражданин.
Источник: SUPER.KG, gezitter. org
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