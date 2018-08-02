Посольство: В России расследуют подробности конфликта между кыргызскими и узбекскими гражданами. Погиб один человек

Возник конфликт между работавшими на стройке города Люберцы Московской области кыргызскими и узбекскими гражданами, погиб кыргызский гражданин.

Возник конфликт между работавшими на стройке города Люберцы Московской области кыргызскими и узбекскими гражданами, погиб кыргызский гражданин. Информацию подтвердило кыргызское посольство в России, сообщив сегодня, 1 августа о проводимых следственных мероприятиях.

«По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, погиб кыргызский гражданин А.уулу А. Причиной смерти стало падение с высоты. В настоящий момент Кузьминский районный следственный отдел проводит следственные мероприятия. Как причастные к данному событию задержаны 4 граждан Кыргызстана и 10 граждан Узбекистана, они допрашиваются. По итогам допроса рассмотрят решение о возбуждении уголовного дела. Тело погибшего гражданина планируется отправить на родину 31 июля»,- говорилось в информации.

Напомним, 28 июля в городе Люберцы России представители кыргызской диаспоры сообщили, что работавшие на стройке рабочие поссорились между собой, в результате погиб кыргызский гражданин.

Источник: SUPER.KG, gezitter. org