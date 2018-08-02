Правозащитница Калича Омуралиева: «Сейчас у нас есть высказывающие мнение «против», но настоящей оппозиции нет»

На выборах мэра Бишкека и Оша у оппозиции не хватило воли выдвинуть кандидата.
На выборах мэра Бишкека и Оша у оппозиции не хватило воли выдвинуть кандидата. На вопрос портала «SUPER.KG»: «В кыргызской политике ни у кого не хватает воли стать оппозицией кроме Омурбека Текебаева?» - дала ответ правозащитница Калича Омуралиева.
По ее словам, у оппозиции должна быть своя платформа. «Оппозиция должна быть силой, имеющей свою платформу. Должна смочь озвучить свою мысль. Кто сейчас высказывает свою мысль? Всех высказавшихся посадили в тюрьму. Народ боится. Находящиеся в политике не выходят с высказыванием своего мнения. Если народ оппозиционен к своей власти, то это же горе для государства. Омурбека Текебаева называют оппозиционером. Но по некоторым вопросам он тоже пошел бы на сотрудничество с властью. В пример можем привести вопрос ТЭЦ. Сейчас у нас есть говорящие «против», но настоящей оппозиции нет»,- сказала она.
Источник: SUPER.KG, gezitter. org
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