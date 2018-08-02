Когда старики в Кыргызстане станут жить лучше. Чиновники разработали программу

Министерство труда и социального развития Кыргызстана разработало программу по повышению качества жизни пожилых граждан на 2018-2027 годы. Документ вынесен на общественное обсуждение.



Министерство труда и социального развития Кыргызстана разработало программу по повышению качества жизни пожилых граждан на 2018-2027 годы. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Согласно исследованиям, демографическое положение в КР изменится к 2050 году. Пропорции двух основных групп - детей до 15 лет и людей старше 60 лет - пересекутся. С этого периода страна войдет в число стран со стареющим населением.

Численность мужчин старше трудоспособного возраста (63 года и старше) составила 134,5 тысячи человек или 4,4 процента мужского населения, а численность женщин (58 лет и старше) — 313,4 тысячи человек или 9,8 процента женского населения. Основную часть жителей старше трудоспособного возраста составляют женщины, так как продолжительность их жизни выше, чем мужчин. Современные 60-летние женщины имеют вероятность прожить еще около 20 лет, мужчины — 15 лет.

Смертность мужчин в Кыргызстане в 1,5 раза выше смертности женщин.

Пожилые люди, прожившие относительно долгую жизнь, испытывают определенные психофизические ограничения независимо от наличия заболеваний. В некоторых случаях они функционально недееспособны либо им необходима помощь со стороны.



В проекте Национальной комплексной программы по повышению качества жизни пожилых граждан предусмотрены четыре приоритета: защита прав, повышение роли в обществе, укрепление здоровья, доступ к услугам. Для их реализации потребуется 149,8 миллиона сомов.

В 2019 году планируется выделить 14,2 миллиона сомов, в 2020-м — 19,1 миллиона сомов.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/92455/