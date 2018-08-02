Не переспишь со мной, испорчу свадьбу. В Оше суд прекратил дело об изнасиловании

Ошский городской суд прекратил рассмотрение уголовного дела в отношении подозреваемого в изнасиловании. Об этом говорится в его приговоре.
Ошский городской суд прекратил рассмотрение уголовного дела в отношении подозреваемого в изнасиловании. Об этом говорится в его приговоре.
24-летний парень обвинялся в изнасиловании своей 16-летней девушки. Он принудил ее к сексу, угрожая тем, что испортит свадьбу. На процессе подсудимый заявил, что с потерпевшей дружил несколько лет. На момент полового контакта думал, что она совершеннолетняя.
«Мы уже помирились и живем вместе. Прошу прекратить уголовное дело», — заявил подсудимый.
Потерпевшая в ходе следствия и судебных заседаний написала встречное заявление с просьбой прекратить уголовное преследование своего парня.
На основании отказа от частно-публичного обвинения суд прекратил производство уголовного дела.
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