Энергетики объяснили, почему покупают уголь для ТЭЦ Бишкека у «Рассвет компани»

В ОАО «Электрические станции» ИА «24.kg» рассказали, чем руководствовалась тендерная комиссия при выборе поставщика угля на ТЭЦ Бишкека.





В ОАО «Электрические станции» ИА «24.kg» рассказали, чем руководствовалась тендерная комиссия при выборе поставщика угля на ТЭЦ Бишкека.

Компания обеспечила принцип конкурентности и законности при проведении конкурса. При отборе победителя комиссия руководствовалась характеристиками по качеству.

Предложенный уголь ТОО «Евротранс групп» обладает низкой калорийностью, что повлечет потери в использовании до 48 тысяч тонн угля и дополнительные расходы на подсветку в 25 миллионов кубометров газа. Траты на восполнение могут достичь 520 миллионов сомов. Экономия в 70 миллионов сомов приведет к дополнительной нагрузке на бюджет.

Предложенный уголь ОсОО «Рассвет компани» соответствует запрашиваемым качественным характеристикам. По результатам работы конкурсной комиссии проведен независимый аудит, не выявивший нарушений.

Напомним, тендерная комиссия рекомендовала ОАО «Электрические станции» купить уголь у ОсОО «Рассвет компани», несмотря на то, что поставщик выставил цену выше, чем другой участник тендера — ТОО «Евротранс групп».



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/92464/