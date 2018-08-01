Конфликт интересов. Горожане считают: застройщик не может быть мэром

Азиз Суракматов не может быть мэром из-за конфликта интересов.
Азиз Суракматов не может быть мэром из-за конфликта интересов. Об этом заявила на круглом столе «Выборы мэров городов и депутатов городских кенешей. Проблемы и решения» руководитель ОФ «Наше право» Калича Умуралиева.
«Он представляет строительные компании, а вопросы этих компаний полностью решает мэрия. Например, предоставление земельных участков, выдача разрешительных документов. Бишкекглавархитектура, которая этим занимается, подчиняется мэру. Сейчас разрабатывается план детальной планировки столицы. А кто выступает заказчиком? Мэрия», — отметила она.
По мнению Каличы Умуралиевой, строительные компании Азиза Суракматова должны либо приостановить свою деятельность, либо он должен передать их в доверительное управление в те компании, где не будет ни одного его родственника.
«Азиз Суракматов должен был это сделать, перед тем как предлагать свою кандидатуру на пост мэра. Кроме того, он должен был уже подготовить свою программу, озвучить ее до выборов. Пока ничего этого не сделано», — сказала она.
31 июля ТИК зарегистрировала единственного кандидата на пост мэра Бишкека — Азиза Суракматова. Его кандидатуру выдвинула коалиция большинства. Выборы мэра столицы Кыргызстана назначены на 8 августа. За кандидатуру Азиза Суракматова должно проголосовать большинство депутатов столичного кенеша.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/92431/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!