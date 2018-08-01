Беларусь объяснила, почему не вернула Данияра Усенова

Генпрокуратура Беларуси объяснила, почему не вернула Кыргызстану сбежавшего в 2010 году бывшего премьер-министра Данияра Усенова.
Генпрокуратура Беларуси объяснила, почему не вернула Кыргызстану сбежавшего в 2010 году бывшего премьер-министра Данияра Усенова. Судя по информации, распространенной местными СМИ, главный надзорный орган упомянутой страны дважды отклонял запрос со стороны Кыргызстана. Беларусь связала причину отказа с политическими гонениями.
«Генпрокуратура Беларуси отклонила просьбу Кыргызстана о передаче Данияра Усенова 7 июля 2018 на основании пункта «е» статьи 1 Конвенции. Есть основания думать, что запрос напрямую связан с политическим преследованием», - говорится в сообщении, распространенном прокуратурой.
14 декабря 2017 года Генпрокуратура Кыргызстана направила в Генпрокуратуру Беларуси просьбу разыскать и задержать Данияра Усенова, который изменил свои анкетные данные на Даниила Урицкого.
6 марта 2018 года Генпрокуратура Беларуси отклонила запрос кыргызской стороны. В апреле этого же года Кыргызстан отправил второй запрос о передаче Данияра Усенова.
27 июля белорусские медиа распространили фотографии человека, внешне схожего на Данияра Усенова. Фотографии были сделаны в ходе официального запуска строительства производственных объектов ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» (БНБК). В них похожий на Усенова человек представляется Даниилом Урицком, отмечая, что является директором корпорации.
Министерство иностранных дел Кыргызстана направило ноту в Минск, отметив, что бывший премьер-министр страны Данияр Усенов участвует в общественных мероприятиях с представителями официальной власти Беларуси, представившись Даниилом Урицким.
Данияр Усенов был обвинен в преступлениях против участников народных волнений в апреле 2010 года и заочно приговорен к пожизненному лишению свободы. После отъезда из Кыргызстана фотографии Усенова нигде не публиковались.
Источник: Азаттык уналгысы
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