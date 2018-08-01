ТИК отказала Токтайым Уметалиевой в регистрации кандидатом в мэры Бишкека

Бишкекская территориальная избирательная комиссия не приняла заявление правозащитницы Токтайым Уметалиевой на регистрацию кандидатом в мэры Бишкека.
Бишкекская территориальная избирательная комиссия не приняла заявление правозащитницы Токтайым Уметалиевой на регистрацию кандидатом в мэры Бишкека.
Как сообщили «Азаттыку» в пресс-службе Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, Уметалиева подала заявление в качестве самовыдвиженца.
По закону, право на выдвижение кандидатов имеют коалиция горкенеша, фракции и премьер-министр.
Выборы мэра состоятся 8 августа. Прием документов завершился 31 июля.
Единственным претендентом на пост мэра Бишкека является Азиз Суракматов, кандидатуру которого выдвинула коалиция большинства столичного горкенеша.
Азаттык
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