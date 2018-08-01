Пропавшие в селе Виноградном мальчики нашлись

Мама увезла их на Иссык-Куль, никому не сказав об этом
Дети, пропавшие 30 июля 2018 года в селе Виноградном, нашлись. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОВД Аламединского района нашли пропавших без вести несовершеннолетних, - говорится в сообщении. – Оказалось, что родная мать забрала детей в Иссык-Кульскую область. Все обстоятельства выясняют».
Ранее Vesti.kg передавали, что Алмазбека уулу Курманбек 2005 года рождения и Базарбаев Кутманбек Алмазбекович 2007 года рождения 30 июля вышли из дома в селе Виноградном и не вернулись.
Пресс-служба ГУВД Чуйской области
Vesti.kg
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