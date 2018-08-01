Омурбека Текебаева госпитализировали в кардиологию

В ГСИН поясняют, что экс-депутат будет проходить плановый осмотр
Экс-депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева перевели из колонии в Национальный центр кардиологии. Об этом Vesti.kg сообщили в Государственной службы исполнения наказаний.
- Осужденного бывшего депутата госпитализировали 31 июля по рекомендации врачей, пояснили в ведомстве. - Ранее депутатская комиссия заявляла о том, что Омурбеку Текебаеву необходимо пройти курс лечения. Руководство ГСИН в свою очередь обратились в министерство здравоохранения где создали комиссия, которая постановила, что необходимо перевести его в кардиологию.
В ГСИН добавили, что осужденный экс-депутат периодически принимал лекарства. В Национальном центре кардиологии он будет проходить обследование.
- Пока неизвестно, сколько времени он проведет в больнице. Он находится там под конвоем,- заключили в пресс-службе.
Vesti. KG
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