Адвокат Осмонбека Артыкбаева рассказала, почему депутату продлили арест

Защита народного избранника планирует обжаловать решение райсуда
Депутату Жогорку Кенеша Осмонбеку Артыкбаеву продлили арест до 5 октября 2018 года. Решение принял накануне Первомайский районный суд.
Об этом Vesti.kg рассказала адвокат задержанного парламентария Айжан Орозакунова.
- Срок заключения под стражу Артыкбаеву продлили в связи с тем, что продлили следственные действия до 13 октября. Но мы планируем обжаловать данное решение райсуда, - пояснила Орозакунова.
Напомним, в отношении депутата возбуждено уголовное дело по статье 303 часть 1 «Коррупция».
Vesti. KG
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