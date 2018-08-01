Адвокат Осмонбека Артыкбаева рассказала, почему депутату продлили арест

Защита народного избранника планирует обжаловать решение райсуда

Депутату Жогорку Кенеша Осмонбеку Артыкбаеву продлили арест до 5 октября 2018 года. Решение принял накануне Первомайский районный суд.

Об этом Vesti.kg рассказала адвокат задержанного парламентария Айжан Орозакунова.

- Срок заключения под стражу Артыкбаеву продлили в связи с тем, что продлили следственные действия до 13 октября. Но мы планируем обжаловать данное решение райсуда, - пояснила Орозакунова.

Напомним, в отношении депутата возбуждено уголовное дело по статье 303 часть 1 «Коррупция».



Vesti. KG

