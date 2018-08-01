Предприниматель в Кыргызстане не доплатил налогов на 3 миллиона сомов

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями выявила факт уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 3 миллионов сомов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСБЭП.
Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями выявила факт уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 3 миллионов сомов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСБЭП.
По ее данным, уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере выявили в Нарынской области. Выяснилось, что предприниматель с 2017 года ввозил товары из стран ЕАЭС.
По результатам проверки бизнесмену доначислили 3 миллиона 730 тысяч сомов налогов.
«В результате действий предпринимателя государству причинен ущерб в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело по статье 212 (уклонение индивидуального предпринимателя от уплаты налогов и обязательных страховых взносов) УК КР», — отметили в ГСБЭП.
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