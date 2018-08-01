Отставка мэра Каракола. Данияр Арпачиев рассказал свою версию

Мэр Каракола Данияр Арпачиев рассказал ИА «24.kg» подробности заседания горкенеша города, на котором депутаты выразили ему недоверие.



Мэр Каракола Данияр Арпачиев рассказал ИА «24.kg» подробности заседания горкенеша города, на котором депутаты выразили ему недоверие.

По его словам, в последние полгода между мэрией города и депутатами было противостояние. Перед сессией нардепы предложили Данияру Арпачиеву написать заявление об увольнении по собственному желанию. Однако он отказался.

«В феврале 2018 года я уже писал заявление на увольнение по собственному желанию. Но тогда премьер-министр Сапар Исаков не принял отставку. Я посчитал неправильным писать заявление еще раз. Тогда 13 депутатов внесли председателю горкенеша предложение о выражении мне недоверия. Присутствовали на заседании горкенеша 30 депутатов. Из них 28 проголосовали за вотум недоверия», — отметил Данияр Арпачиев.

«Почему депутаты решили выразить мне недоверие, я не знаю. Я не могу комментировать такие вопросы. Это только они могут сказать. Возможно, были какие-то политические мотивы. Но социально-экономические показатели в Караколе положительные. Планы по сбору налогов выполняются. В начале июля к нам приезжал премьер-министр. Я защитил программу развития Каракола», — отметил градоначальник.



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