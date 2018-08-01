Имущество Сатыбалдиева и его близких, подпадающее под арест

Список имущества, принадлежащего бывшему премьер-министру Жанторо Сатыбалдиеву и его семье:
Список имущества, принадлежащего бывшему премьер-министру Жанторо Сатыбалдиеву и его семье:
Зарегистрированное на имя экс-премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева имущество:
- Жилой дом в городе Бишкеке, улица Бектенова, 128, код ЕНИ 1040100050384;
- Автомашина «Тойота Камри» 2008 года выпуска В3966ВА;
- Автомашина «Мерседес Бенц 500» 2000 года выпуска B6316AI;
- Автомашина «Мерседес Бенц 500» 2000 года выпуска Е4948.
Зарегистрированное на сына Жоомарта Жантороевича Сатыбалдиева имущество:
- Магазин в городе Оше, микрорайон Анар, 15а/51, код ЕНИ 511040325012601051;
- Автомашина «Тойота Камри» 2015 года выпуска 01KG881ACD.
Зарегистрированное на сына Исламбека Жантороевич Сатыбалдиева имущество:
- Земельный участок в селе Фрунзе Сокулукского района Чуйской области, Проектируемая улица, 81, код ЕНИ 7082010011350;
- В селе Фрунзе Сокулукского района, Проектируемая улица, 80, код ЕНИ 7082010011349;
- В селе Фрунзе Сокулукского района, Проектируемая улица, 115, код ЕНИ 7082010011384;
- В селе Фрунзе Сокулукского района, Проектируемая улица,117, код ЕНИ 7082010011386;
-- В селе Фрунзе Сокулукского района, Проектируемая улица, 101, код ЕНИ 7082010011386;
- В селе Фрунзе Сокулукского района, Проектируемая улица, 99, код ЕНИ 7082010011368;
- В селе Фрунзе Сокулукского района, Проектируемая улица, 63, код ЕНИ 708201001 1332;
- В селе Фрунзе Сокулукского района, Проектируемая улица, 62, код ЕНИ 7082010011331;
- В селе Фрунзе Сокулукского района, Проектируемая улица, 82, код ЕНИ 7082010011351;
- Жилой дом в микрорайоне Ак-Тилек города Оша, 28, код ЕНИ 5110403211682;
- Автомашина МАЗ 6303-020, 3546М;
- Автомашина МАЗ 6422, О0153AG.
Зарегистрированное на сына Жанторо уулу Кубата имущество:
- Автомашина «Лексус-ЕС- 350», 2006-года выпуска В7800АЕ;
- Автомашина «Мерседес Бенц ОЕК280», 2008 года выпуска, 01KG497ABF;
- Автомашина «Хонда Одиссей», 2006 года выпуска, 01KG820AAR;
Зарегистрированное на супругу Канышай Турдукеевну Смадиярову имущество:
- Производственное учреждение по адресу: город Бишкек, улица Ахунбаева, 129б, код ЕНИ 102020036002802006;
- Квартира и гараж по адресу: город Бишкек, улица Ахунбаева 129б, код ЕНИ 102020036002801004;
- Автомашина «Лексус RX330», 2004 года выпуска, Е7800Е;
- Автомашина «БМВ 325», 1993 года выпуска, B5036R;
-Автомашина «Тойота Прада», 2005 года выпуска, B7800L.
Как сообщает пресс-служба ГКНБ, будет арестовано все вышеперечисленное имущество.
Источник: Марал радиосу, gezitter. org
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