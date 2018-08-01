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Имущество Сатыбалдиева и его близких, подпадающее под арест

Список имущества, принадлежащего бывшему премьер-министру Жанторо Сатыбалдиеву и его семье:



Список имущества, принадлежащего бывшему премьер-министру Жанторо Сатыбалдиеву и его семье: Зарегистрированное на имя экс-премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева имущество: - Жилой дом в городе Бишкеке, улица Бектенова, 128, код ЕНИ 1040100050384; - Автомашина «Тойота Камри» 2008 года выпуска В3966ВА; - Автомашина «Мерседес Бенц 500» 2000 года выпуска B6316AI; - Автомашина «Мерседес Бенц 500» 2000 года выпуска Е4948. Зарегистрированное на сына Жоомарта Жантороевича Сатыбалдиева имущество: - Магазин в городе Оше, микрорайон Анар, 15а/51, код ЕНИ 511040325012601051; - Автомашина «Тойота Камри» 2015 года выпуска 01KG881ACD. Зарегистрированное на сына Исламбека Жантороевич Сатыбалдиева имущество: - Земельный участок в селе Фрунзе Сокулукского района Чуйской области, Проектируемая улица, 81, код ЕНИ 7082010011350; - В селе Фрунзе Сокулукского района, Проектируемая улица, 80, код ЕНИ 7082010011349; - В селе Фрунзе Сокулукского района, Проектируемая улица, 115, код ЕНИ 7082010011384; - В селе Фрунзе Сокулукского района, Проектируемая улица,117, код ЕНИ 7082010011386; -- В селе Фрунзе Сокулукского района, Проектируемая улица, 101, код ЕНИ 7082010011386; - В селе Фрунзе Сокулукского района, Проектируемая улица, 99, код ЕНИ 7082010011368; - В селе Фрунзе Сокулукского района, Проектируемая улица, 63, код ЕНИ 708201001 1332; - В селе Фрунзе Сокулукского района, Проектируемая улица, 62, код ЕНИ 7082010011331; - В селе Фрунзе Сокулукского района, Проектируемая улица, 82, код ЕНИ 7082010011351; - Жилой дом в микрорайоне Ак-Тилек города Оша, 28, код ЕНИ 5110403211682; - Автомашина МАЗ 6303-020, 3546М; - Автомашина МАЗ 6422, О0153AG. Зарегистрированное на сына Жанторо уулу Кубата имущество: - Автомашина «Лексус-ЕС- 350», 2006-года выпуска В7800АЕ; - Автомашина «Мерседес Бенц ОЕК280», 2008 года выпуска, 01KG497ABF; - Автомашина «Хонда Одиссей», 2006 года выпуска, 01KG820AAR; Зарегистрированное на супругу Канышай Турдукеевну Смадиярову имущество: - Производственное учреждение по адресу: город Бишкек, улица Ахунбаева, 129б, код ЕНИ 102020036002802006; - Квартира и гараж по адресу: город Бишкек, улица Ахунбаева 129б, код ЕНИ 102020036002801004; - Автомашина «Лексус RX330», 2004 года выпуска, Е7800Е; - Автомашина «БМВ 325», 1993 года выпуска, B5036R; -Автомашина «Тойота Прада», 2005 года выпуска, B7800L. Как сообщает пресс-служба ГКНБ, будет арестовано все вышеперечисленное имущество. Источник: Марал радиосу, gezitter. org