1 АВГУСТ: Бывшему президенту кыргызов Курманбеку Бакиеву исполнилось 69 лет

Бывшему президенту кыргызского государства Курманбеку Бакиеву исполнилось 69 лет. Он родился 1 августа 1949 года в селе Масадан Сузакского района Джалал-Абадской области.





Бывшему президенту кыргызского государства Курманбеку Бакиеву исполнилось 69 лет. Он родился 1 августа 1949 года в селе Масадан Сузакского района Джалал-Абадской области. После окончания в 1966 году средней школы поступил в Куйбышевский политехнический институт на факультет автоматики и вычислительной техники. Трудовой путь начал в 1970 году рабочим на заводе имени Масленникова в Куйбышеве. В 1974-1976 годах служил в рядах советской армии, а в 1976-1979 годы работал на том же заводе инженером-электромехаником. С 1979 года Бакиев трудился инженером и заместителем главного инженера на заводе «ШР» города Джалал-Абада. С 1985 года в городе Кок-Жангаке директором завода «Профиль». В 1990 году работал первым секретарем Кок-Жангакского городского комитета коммунистической партии Кыргызстана, затем председателем городского кенеша народных депутатов. 1990-1991 годы – депутат Жогорку Кенеша, с 1991 года – заместитель председателя Джалал-Абадского областного кенеша. В 1992 году трудился акимом государственной администрации Тогуз-Тороуского района. Далее работал в 1994 году – заместителем председателя Фонда государственного имущества. В 1995-1997 годы трудился главой Чуйской областной государственной администрации – губернатором. До 2000-2002 года работал премьер-министром, в 2002-2005 годах был избранным депутатом законодательного собрания Жогорку Кенеша от №15 Ала-Букинского избирательного округа.

24 марта 2005 года осуществилась народная революция, руководившего этой народной революцией Бакиева кыргызский народ выдвинул в президенты. На всенародных выборах 14 августа 2005 года Бакиев получил более 88,72% голосов и был избран президентом, официально приступил к исполнению полномочий главы государства.

На президентских выборах 2009 года Курманбек Бакиев получил 85,48% голосов избирателей, и во второй раз был избран президентом.

7 апреля 2010 года народ поднялся, требуя ухода власти Курманбека Бакиева. После этого он 15 апреля выехал через Казахстан в Беларусь. В настоящее время живет в городе Минске.

Источник: SUPER.KG, gezitter. org